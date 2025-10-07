WRC – Hyundai rinuncia alla vettura del 2024

Tuttorally.news | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Rally dell’Europa Centrale la squadra coreana aveva pensato di utilizzare la i20 N Rally2 con le specifiche dello scorso anno ma i test hanno chiarito che non c’è nessun vantaggio rispetto al modello attuale. Il team Hyundai Motorsport ha deciso di non utilizzare la vettura della scorsa stagione nel prossimo appuntamento del Campionato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hyundai - rinuncia

Cerca Video su questo argomento: Wrc 8211 Hyundai Rinuncia