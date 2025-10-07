World press photo | un pomeriggio dedicato ai docenti

Giovedì 16 ottobre alle 16,30 la mostra internazionale World Press Photo apre le sue porte ai docenti. Cime, società che organizza la tappa torinese dell’esposizione, ha pensato a un momento rivolto agli insegnanti della regione: un pomeriggio gratuito di presentazione e visita guidata alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

world press photo pomeriggioA Torino torna l’evento di fotogiornalismo internazionale più atteso dell’anno - Un viaggio per immagini nel vivo dei territori colpiti, oggi, da guerre e cambiamenti climatici che impressiona e commuove negli spazi suggestivi dell'Accademia Albertina delle Belle Arti ... Da artribune.com

