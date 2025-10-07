World press photo | un pomeriggio dedicato ai docenti
Giovedì 16 ottobre alle 16,30 la mostra internazionale World Press Photo apre le sue porte ai docenti. Cime, società che organizza la tappa torinese dell’esposizione, ha pensato a un momento rivolto agli insegnanti della regione: un pomeriggio gratuito di presentazione e visita guidata alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: world - press
All'Accademia Albertina di Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti
World Tourism Event 2025, Alatri protagonista nel press tour “Alla scoperta del Lazio”
Torna a Bari la World Press Photo: la mostra ospitata nel palazzo della Città metropolitana
Visite guidate alla World Press Photo Exhibition 2025! Sinnai - facebook.com Vai su Facebook
Torna a Bari la World Press Photo: la mostra ospitata nel palazzo della Città metropolitana https://ift.tt/4luzA7C https://ift.tt/y1fDA3P - X Vai su X
World press photo: un pomeriggio dedicato ai docenti - Giovedì 16 ottobre alle 16,30 la mostra internazionale World Press Photo apre le sue porte ai docenti. torinotoday.it scrive
A Torino torna l’evento di fotogiornalismo internazionale più atteso dell’anno - Un viaggio per immagini nel vivo dei territori colpiti, oggi, da guerre e cambiamenti climatici che impressiona e commuove negli spazi suggestivi dell'Accademia Albertina delle Belle Arti ... Da artribune.com