Women’s Champions League vittoria della Juventus contro il Benfica | decide la doppietta di Salvai
Women’s Champions League, la doppietta di Salvai regala la vittoria alla Juventus contro il Benfica La Juventus Women conquista tre punti fondamentali in Champions League battendo il Benfica per 2-1 grazie alla straordinaria prestazione di Cecilia Salvai, difensore centrale classe 1993, che ha firmato la sua prima doppietta europea. Una serata da incorniciare per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: women - champions
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Juventus Women, Canzi ai nastri di partenza della nuova stagione: «Entusiasmo altissimo, l’obiettivo è arrivare in fondo ad ogni competizione. In Champions League…»
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
La Juventus Women batte il Benfica in Champions League #uwcl #womenchampionsleague #uefa #juventuswomenbenfica #JuventusWomen #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X
Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com Vai su Facebook
Debutto con vittoria per le Juventus Women in Champions League: 2-1 contro il Benfica - Le bianconere di Massimiliano Canzi subiscono una rete di Lucia Alves, poi rimontano con una doppietta di Salvai ... Come scrive rainews.it
Women's Champions League, Juventus-Benfica 2-1. Vittoria in rimonta: gol e highlights - Davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, una doppietta del difensore Salvai stende il Benfica e regala alla Juve un debutto europeo vincente ... Da torinotoday.it