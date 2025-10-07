Women' s Champions League Juventus-Benfica probabili formazioni e dove vederla in tv

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino si prepara a un’altra serata di grande calcio. Martedì 7 ottobre 2025, alle ore 18:45, l’Allianz Stadium aprirà le sue porte per l’esordio stagionale della Juventus Women nella Uefa Women’s Champions League 202526. Le bianconere di mister Canzi sfideranno le portoghesi del Benfica nella. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: women - champions

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Juventus Women, Canzi ai nastri di partenza della nuova stagione: «Entusiasmo altissimo, l’obiettivo è arrivare in fondo ad ogni competizione. In Champions League…»

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

women s champions leagueWomen's Champions League, Juventus-Benfica, probabili formazioni e dove vederla in tv - Martedì 7 ottobre 2025, alle ore 18:45, l’Allianz Stadium aprirà le sue porte per l’esordio stagionale della Juventus Women nella Uefa Women’s Cha ... Scrive torinotoday.it

women s champions leagueJuventus Women–Benfica Women: probabili formazioni, analisi tattica e pronostico del match di Champions League 2025/26 - Scopri le probabili formazioni, l’analisi tattica e il pronostico di Juventus Women–Benfica Women, sfida valida per la fase a gironi della Champions League femminile 2025/26 ... Secondo tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Women S Champions League