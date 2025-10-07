Wolverine | scopri le origini mai raccontate nella nuova serie marvel

Il mondo dei fumetti Marvel si prepara a svelare nuovi dettagli sulla figura di Wolverine, uno dei personaggi più iconici e complessi dell’universo Marvel. La pubblicazione imminente di una nuova miniserie promette di approfondire aspetti nascosti e retroscena poco conosciuti del mutante, offrendo ai fan un’analisi più approfondita della sua lunga e tormentata storia. In questo articolo, vengono analizzate le caratteristiche principali di questa produzione, i temi trattati e il cast coinvolto. wolverine in una nuova miniserie marvel. una raccolta di racconti autoconclusivi e sorprendenti. Logan: Black, White & Blood sarà una serie composta da quattro numeri, prevista per il mese di gennaio 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

