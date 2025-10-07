GROSSETO Si è conclusa con successo l’iniziativa promozionale "WineFood in Germania – Monaco di Baviera", organizzata dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, che ha portato 14 piccole e medie imprese delle province di Grosseto e Livorno a presentare e far degustare i propri prodotti di punta a oltre 40 buyer tedeschi. L’evento si è svolto nella prestigiosa sede di Eataly, nel cuore della capitale bavarese, e ha rappresentato una vetrina strategica per il comparto vitivinicolo e agroalimentare toscano. Le imprese partecipanti – selezionate tramite un avviso pubblico – hanno avuto l’opportunità di incontrare importatori, distributori e ristoratori del settore food & wine, tutti potenzialmente interessati ad avviare collaborazioni commerciali con produttori italiani di alta qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Wine&Food in Germania. I vini maremmani spopolano in Baviera