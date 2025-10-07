Windows 11 bloccate le scappatoie | sarà quasi impossibile installarlo senza un account Microsoft

Microsoft chiude le ultime "scappatoie" che permettevano di creare un account locale durante la configurazione iniziale, spingendo sempre di più verso l'obbligo di connessione internet e account online.

In questa notizia si parla di: windows - bloccate

