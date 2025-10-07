Windows 11 bloccate le scappatoie | sarà quasi impossibile installarlo senza un account Microsoft

7 ott 2025

Microsoft chiude le ultime "scappatoie" che permettevano di creare un account locale durante la configurazione iniziale, spingendo sempre di più verso l'obbligo di connessione internet e account online.. 🔗 Leggi su Dday.it

