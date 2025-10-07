William e Kate portano i figli al pub… ma per giocare

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Anche se a causa della globalizzazione è difficile dirlo, dato che ormai tutto si trova ovunque, si può ancora sostenere che il pub sta al Regno Unito come la pizzeria all'Italia. Sono principalmente luoghi di aggregazione e, soltanto in seconda battuta, locali dove bere o mangiare. Quindi, se la notizia è che William . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: william - kate

Sinner incontra Kate Middleton, William e i principi George e Charlotte. Il campione: «Anche voi giocate a tennis?». La principessa: «Sei un'ispirazione per tutti»

Lo stupore di George, le urla di William e i sorrisi di Kate: la finale di Wimbledon dei reali

Harry e Re Carlo, perché William e Kate sono stati esclusi dall’incontro segreto

william kate portano figliWilliam e Kate portano i figli al pub... ma per giocare - Sono una famiglia unita e i quattro amano sfidarsi a carte o ai giochi da tavolo, come il quiz in stile Trivial Pursuit organizzato dai gestori del locale ... Da adnkronos.com

william kate portano figliIl principe William ai paparazzi: "Niente foto ai miei figli". E chiude il parco di Windsor - Quei sessanta ettari di verde che abbracciano il castello, meta di joggers e anziani a passeggio con ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: William Kate Portano Figli