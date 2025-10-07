William e Kate portano i figli al pub | cosa fanno George e Charlotte

Fuori programma per i figli di William e Kate. Mamma e papà li portano al pub di Windsor. Anche se a causa della globalizzazione è difficile dirlo, dato che ormai tutto si trova ovunque, si può ancora sostenere che il pub sta al Regno Unito come la pizzeria all'Italia. Sono principalmente luoghi di aggregazione e, soltanto in seconda battuta, locali dove bere o mangiare. Quindi, se la notizia è che William e Kate portano i figli, George di 12 anni e Charlotte di 10, in birreria, non si pensi e non si venga a dire che crescano futuri alcolizzati. I principi di Galles frequentano regolarmente, insieme ai loro rampolli, un pub di Windsor, vicino a casa loro, dove, proprio come qualsiasi altro comune mortale inglese, trascorrono parte del loro tempo libero. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - William e Kate portano i figli al pub: cosa fanno George e Charlotte

