WhatsApp in arrivo il nome utente | ecco come cambierà la nostra identità sull’app

WhatsApp si prepara a una rivoluzione epocale. Dopo anni in cui l’app di messaggistica di Meta è rimasta fedele al binomio numero di telefono – identità, arriva una funzione destinata a cambiare tutto: la possibilità di scegliere e prenotare un nome utente, un nickname unico che ci rappresenterà sulla piattaforma. Un cambiamento che non riguarda solo la personalizzazione, ma soprattutto la privacy: con gli username sarà possibile chattare con qualcuno senza dover condividere il proprio numero di telefono. Il nickname al posto del numero su Whatsapp: come funziona. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la novità è già in fase di test nella versione beta di Android. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com