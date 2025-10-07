WhatsApp attira le polemiche degli utenti | dovrai prenotare il tuo username per poterlo usare

Nel mondo della messaggistica istantanea sta per arrivare una rivoluzione che potrebbe non piacere a tutti e che sta già attirando critiche negative. WhatsApp, l’app di Meta utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, sta sviluppando un sistema che permetterà agli utenti di riservare in anticipo il proprio username preferito. La notizia emerge dall’analisi dell’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.28.12, dove gli sviluppatori hanno iniziato a implementare questo sistema di prenotazione. Ma perché WhatsApp ha deciso di adottare questo approccio invece di lanciare semplicemente gli username per tutti contemporaneamente? Il giorno del lancio ufficiale, milioni di utenti si precipiterebbero a registrare il proprio username ideale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

