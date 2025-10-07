West Nile terzo morto nell’Oristanese e nuovo contagio | casi salgono a 38
(Adnkronos) – Non si ferma l'avanzata del virus West Nile nel centro della Sardegna, con la 'febbre del Nilo' che miete un'altra vittima. Un uomo ultrasettantenne di Santa Giusta è infatti morto ieri all’ospedale San Martino di Oristano. Si tratta della terza vittima nel territorio della Asl 5 in Sardegna, l'area ricca di zone umide . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
