West Bromwich Albion Juve streaming e diretta TV | dove seguire il secondo match dei bianconeri alla Premier League International Cup

West Bromwich Albion Juve streaming e diretta TV: ecco come seguire il secondo match dei bianconeri alla Premier League International Cup. Tutto pronto per la seconda giornata di Premier League International Cup. La Juventus è pronta a sfidare in trasferta il West Bromwich Albion in una partita che si preannuncia tanto affascinante quanto importante per il cammino nel torneo. Per tutti i tifosi bianconeri che vorranno seguire i propri giovani talenti, ci sono ottime notizie: il match sarà ampiamente coperto e facilmente accessibile. La partita, in programma domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20:00 italiane, sarà trasmessa in diretta streaming, in chiaro e in forma totalmente gratuita, sul canale ufficiale YouTube della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

