Welfare da Unipolis 437mila euro per progetti di innovazione sociale

Una societa’ piu’ equa, solidale e capace di includere tutte le persone, senza lasciare indietro nessuno. E’ questo lo spirito che guida il Bando ACT – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare, promosso da Fondazione Unipolis (la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol), e giunto quest’anno alla seconda edizione. Sono stati 743 i progetti candidati, quasi duecento in più rispetto allo scorso anno: un segnale della vitalità del mondo non profit e della crescente attenzione ai temi sociali. Al termine della valutazione, in base ai criteri indicati nel Regolamento, il Comitato di Presidenza della Fondazione ha individuato cinque iniziative, ciascuna delle quali ricevera’ un sostegno economico – differente a seconda della richiesta presentata in fase di candidatura, fino a un massimo di 100 mila euro – per un totale di 437 mila euro stanziati da Unipolis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it