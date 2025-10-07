Welfare aziendale boom di richieste | la Regione Puglia stanzia altri 4 milioni di euro
La Regione Puglia ha approvato un nuovo stanziamento di 4 milioni di euro per l’Avviso pubblico “Welfare Aziendale”, avviato dal Dipartimento Welfare nel 2025 nell’ambito dell’Azione 5.3.1 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.L’incremento delle risorse risponde al grande successo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: welfare - aziendale
Welfare aziendale e premi ai dipendenti: il piano di A2A da 72 milioni di euro
I premi di produttività e il welfare aziendale
L'azienda mette 100 mila euro nel welfare aziendale: "Soldi in più per una vacanza, visite mediche e per gli hobby"
SARA SERVICES ENTRA NEL WELFARE AZIENDALE - X Vai su X
Lunedì un incontro aperto alle aziende del territorio, agli ordini professionali e agli amministratori locali. #welfareaziendale #PalazzoFarnese #Piacenza - facebook.com Vai su Facebook
Welfare Aziendale, boom di domande: il Dipartimento Welfare della Regione Puglia stanzia altri 4 milioni per sostenere il grande successo della misura - La Regione Puglia ha approvato un nuovo stanziamento di 4 milioni di euro per l'Avviso pubblico "Welfare Aziendale", avviato dal Dipartimento Welfare nel ... Si legge su corrieresalentino.it
Welfare aziendale: quando le imprese investono sul benessere dei dipendenti - Tra le novità un’applicazione consente di offrire ai dipendenti voucher da spendere sul territorio in cambio di servizi di supporto psicologico ... Si legge su rainews.it