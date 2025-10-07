Welfare aziendale boom di richieste | la Regione Puglia stanzia altri 4 milioni di euro

Baritoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha approvato un nuovo stanziamento di 4 milioni di euro per l’Avviso pubblico “Welfare Aziendale”, avviato dal Dipartimento Welfare nel 2025 nell’ambito dell’Azione 5.3.1 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.L’incremento delle risorse risponde al grande successo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

