Weekend ribaltato | le soap turche cedono il passo alle trasmissioni domenicali

Novità importanti nel weekend di Canale 5: le amatissime soap turche perdono spazio nella programmazione domenicale, lasciando campo libero ai grandi talk e ai programmi di intrattenimento. È un vero e proprio ribaltamento di palinsesto, che segna una nuova direzione per la rete in vista della stagione autunnale. A farne le spese sono titoli seguitissimi come La forza di una donna e Forbidden Fruit, che saluteranno temporaneamente la domenica pomeriggio per lasciare spazio a contenuti più "leggeri" e d'attualità. La scelta, secondo indiscrezioni interne, risponde a un'esigenza di equilibrio editoriale: con l'arrivo delle nuove edizioni di Amici e Verissimo, Mediaset ha deciso di ridurre il tempo dedicato alle fiction quotidiane, spostandole completamente nei giorni feriali.