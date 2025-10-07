Weekend ribaltato | le soap turche cedono il passo alle trasmissioni domenicali
Novità importanti nel weekend di Canale 5: le amatissime soap turche perdono spazio nella programmazione domenicale, lasciando campo libero ai grandi talk e ai programmi di intrattenimento. È un vero e proprio ribaltamento di palinsesto, che segna una nuova direzione per la rete in vista della stagione autunnale. A farne le spese sono titoli seguitissimi come La forza di una donna e Forbidden Fruit, che saluteranno temporaneamente la domenica pomeriggio per lasciare spazio a contenuti più “leggeri” e d’attualità. La scelta, secondo indiscrezioni interne, risponde a un’esigenza di equilibrio editoriale: con l’arrivo delle nuove edizioni di Amici e Verissimo, Mediaset ha deciso di ridurre il tempo dedicato alle fiction quotidiane, spostandole completamente nei giorni feriali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: weekend - ribaltato
Domenica allo “Speroni” la Pro Patria affronta le insidie di un’altra delusa (per diversi motivi). Il bustocco Zocchi ha ribaltato l’organico aquilotto con 20 acquisizioni e l’obiettivo di consolidare il 7° posto dell’anno passato LEGGI QUI #varesesport - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP | Bezzecchi: "Stavolta non siamo stati bravi a ribaltare il weekend" - X Vai su X
La forza di una donna sbarca nel weekend di Canale 5, da oggi 13 settembre la soap turca in onda 7 giorni su 7 - La serie turca conquista un posto nel fine settimana, nuovi episodi in onda anche nel weekend su Canale 5. Scrive superguidatv.it