Weekend di trionfi per l’Accademia Pugilistica Foggiana

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi 2 fine settimana si sono conclusi all'insegna di grandi successi per l'Accademia Pugilistica Foggiana Team di Corcia-Pompilio. Dopo la conquista della medaglia d'argento nella prova individuale ai campionati italiani di Sparring IO e quella d'oro a squadre con la vittoria finale del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: weekend - trionfi

weekend trionfi l8217accademia pugilisticaWeekend di trionfi per l’Accademia Pugilistica Foggiana - Dopo la conquista della medaglia d'argento nella prova individuale ai campionati italiani di Sparring IO e quella d'oro a squadre con la vittoria finale del trofeo Coni per la mini boxeur di Marta Lau ... Scrive foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Weekend Trionfi L8217accademia Pugilistica