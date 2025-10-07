Weekend di trionfi per l’Accademia Pugilistica Foggiana
Gli ultimi 2 fine settimana si sono conclusi all'insegna di grandi successi per l'Accademia Pugilistica Foggiana Team di Corcia-Pompilio. Dopo la conquista della medaglia d'argento nella prova individuale ai campionati italiani di Sparring IO e quella d'oro a squadre con la vittoria finale del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - trionfi
Questo weekend a Portici di Carta! Sabato 4 ottobre alle 17:00 presentazione di «I grandi sportivi del Piemonte. Un secolo di sfide e trionfi» in sala grande alla Fondazione Accorsi-Ometto. Con l'autore, Maurizio Ternavasio, ci sarà il nostro Roberto Marro. Pot - facebook.com Vai su Facebook
Weekend di trionfi per l’Accademia Pugilistica Foggiana - Dopo la conquista della medaglia d'argento nella prova individuale ai campionati italiani di Sparring IO e quella d'oro a squadre con la vittoria finale del trofeo Coni per la mini boxeur di Marta Lau ... Scrive foggiatoday.it