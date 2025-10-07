Weekend di festa e iniziative per il patrono Giovanni XXIII
Saranno tante le iniziative in occasione della festa del santo patrono di Valsamoggia, Papa Giovanni XXIII, ricordato da tutti come il ’Papa buono’. Momenti di condivisioni che riuniranno la comunità, con un ricco programma di eventi e momenti di riflessione pensati per l’intera cittadinanza. Sabato alle 18,30, nella chiesa di Santa Maria Nascente (via Pugile, Pragatto Alto) sarà celebrata la santa messa, mentre in seguito le iniziative prenderanno il via un’ora dopo, a partire dalle 19,30, nel Teatro di Pragatto (via IV Novembre 13, Crespellano). Dopo un primo rinfresco di benvenuto offerto dalla Proloco Crespellano e il saluto della sindaca, Milena Zanna, si terrà poi la proiezione del docufilm ‘L’ultimo degli U-boot e l’angelo di Instanbul’, in programma alle 20,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
