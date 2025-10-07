Weekend di addestramento per cani molecolari

WeekEnd di Addrestramento per Cani molecolari Il Centro Commerciale Adigeo di Verona, il prossimo weekend, diventerà sede di addestramento per cani molecolari. Il 11 e 12 Ottobre saranno due giornate interamente pratiche di lavoro in cui, l’istruttrice Virginia Ancona (K9 Mantrailing Master. 🔗 Leggi su Veronasera.it

