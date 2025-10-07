WEC Porsche chiude il programma ufficiale al termine del 2025

Porsche ha ufficializzato che non sarà presente nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio tedesco, dopo una serie di indiscrezioni in merito, ha confermato che completerà il programma LMDh al termine della 8h Bahrain del prossimo novembre. Il Dott. Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di Porsche AG, ha commentato in una nota ufficiale: “Siamo profondamente dispiaciuti di non poter proseguire il nostro impegno nel WEC dopo questa stagione, a causa delle circostanze attuali”. Porsche è in contesa per il titolo piloti con la 963 n. 🔗 Leggi su Oasport.it

