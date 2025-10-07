WEC Porsche chiude il programma ufficiale al termine del 2025
Porsche ha ufficializzato che non sarà presente nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio tedesco, dopo una serie di indiscrezioni in merito, ha confermato che completerà il programma LMDh al termine della 8h Bahrain del prossimo novembre. Il Dott. Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di Porsche AG, ha commentato in una nota ufficiale: “Siamo profondamente dispiaciuti di non poter proseguire il nostro impegno nel WEC dopo questa stagione, a causa delle circostanze attuali”. Porsche è in contesa per il titolo piloti con la 963 n. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: porsche - chiude
La tappa di Imola targata Porsche Carrera Cup Italia si chiude nel segno di BeDriver, protagonista assoluta del fine settimana con una doppietta che lascia il segno sia in classifica che sul piano della prestazione pura. Marvin Klein ha dettato il passo in entram - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, #albero cade su #auto: il #Comune paga 5.300 e chiude la #contesa dopo tre anni - X Vai su X
WEC, Porsche chiude il programma ufficiale al termine del 2025 - Porsche ha ufficializzato che non sarà presente nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2025. Secondo oasport.it
WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h del Fuji - 28 settembre per il penultimo round del 2025 spostandosi in Giappone: vediamo gli orari italiani delle attività e dove se ... Lo riporta it.motorsport.com