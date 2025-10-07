Webuild inaugura Evolutio | dall’8 ottobre all’Ara Pacis di Roma una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l' Italia

C’è il Terzo Megalotto della Strada Statale Jonica 106 e i viadotti Sfalassà e Favazzina della nuova autostrada Salerno-Reggio Calabria, considerati tra i più significativi d’Europa a livello ingegneristico, tra le opere presenti ad EVOLUTIO, il progetto culturale e divulgativo firmato Webuild, pensato per raccontare a tutti, in modo immersivo e accessibile, il valore strategico e identitario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Webuild inaugura "Evolutio": dall'8 ottobre all'Ara Pacis di Roma una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l'Italia - Inaugurato anche il primo museo digitale delle infrastrutture di Webuild, dando vita a un progetto culturale divulgativo sul valore strategico e identitario delle grandi opere

webuild inaugura evolutio dall82178Webuild inaugura “EVOLUTIO” all’Ara Pacis di Roma - Una mostra immersiva e un museo digitale per raccontare come le infrastrutture hanno trasformato l’Italia e il mondo ... Da ecodellojonio.it

