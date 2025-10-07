Webuild inaugura ‘Evolutio’ dall’8 ottobre all’Ara Pacis di Roma la mostra dedicata alle infrastrutture

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cosa sarebbe l’Italia senza le sue infrastrutture? Senza le dighe che hanno portato acqua ed energia nelle case e nelle industrie, le metropolitane che hanno trasformato le città, le ferrovie che hanno avvicinato territori, persone e storie? Da questa riflessione nasce Evolutio, il progetto culturale e divulgativo firmato Webuild, pensato per raccontare a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: webuild - inaugura

Webuild inaugura GERD, raddoppierà la produzione energetica dell’Etiopia

Webuild inaugura “Evolutio”: dall’8 ottobre all’Ara Pacis di Roma una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l'Italia

Webuild inaugura GERD, raddoppierà la produzione energetica dell’Etiopia - MILANO (ITALPRESS) – L’Etiopia ha scritto oggi una pagina di storia inaugurando la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), il più grande progetto idroelettrico mai realizzato in Africa. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Webuild, inaugurata la Gerd, il progetto idroelettrico più grande in Africa - Inaugurata in Etiopia la Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd), il più grande progetto idroelettrico mai realizzato in Africa. Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Webuild Inaugura 8216evolutio8217 Dall82178