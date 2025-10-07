Weber Ppe vota la revoca all’immunità per Salis | Ma non è un caso politico

La partita (vera) si gioca sui franchi tiratori. Il leader popolare stretto tra le anime divise del suo stesso partito L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Weber (Ppe) vota la revoca all’immunità per Salis: “Ma non è un caso politico”

In questa notizia si parla di: weber - vota

Occhi puntati su come si comporterà il Ppe: serviranno circa 40 franchi tiratori per salvare l'eurodeputata di Avs dal processo in Ungheria. Il leader Weber detta la linea: "Giusto revocare l'immunità" - X Vai su X

La linea del Ppe: sì alla revoca dell'immunità. Salis spera nei franchi tiratori - Il leader dei popolari europei Manfred Weber ha ribadito la posizione ufficiale del partito: revocare l'immunità a Salis è giusto. Segnala ilfoglio.it

Ppe: "Giusto revocare immunità a Salis" - "Come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l'immunità a Salis perché il suo ... Secondo rainews.it