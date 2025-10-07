Warriors Sabbioneta e Pomì ancora insieme per la stagione 2025-2026
Casalasco S.p.A., attraverso il suo storico e iconico marchio Pomì, rinnova anche per la stagione sportiva 2025-2026 il sostegno ai Macron Warriors Sabbioneta, confermandosi sponsor della squadra rossoblù, protagonista nel campionato di A1 di hockey in carrozzina elettrica.Dalla stagione 2022, la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: warriors - sabbioneta
Al via la stagione 2025/2026 dei Powerchair Sport! Si riparte dal Powerchair Hockey, con la prima gara ufficiale domani domenica 5 ottobre alle ore 15:00 tra IOP Madracs Udine ASD e Macron Warriors Sabbioneta Una sfida che promette un avvio di stagione - facebook.com Vai su Facebook