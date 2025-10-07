Wangechi Mutu | il classico incontra il contemporaneo

Lidentita.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche un neofita in materia sarà rimasto colpito dalla magica bellezza delle opere e delle composizioni della maestra Wangechi Mutu che sono state esposte nella mostra ancestrale, per richiamo di colori e profumi della terra presso la Galleria Borghese.  La Galleria Borghese non ha bisogno di presentazioni: Bernini, Canova, Perugino, Lotto, Tiziano, Raffaello, Caravaggio. e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

wangechi mutu il classico incontra il contemporaneo

© Lidentita.it - Wangechi Mutu: il classico incontra il contemporaneo

In questa notizia si parla di: wangechi - mutu

Il Culturista: Il barocco aereo di Wangechi Mutu fa innamorare la Città Eterna - Entrare nella Galleria Borghese a Roma per sfidare il gigante della scultura barocca Gian Lorenzo ... Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Wangechi Mutu Classico Incontra