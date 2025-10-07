Wälti al settimo cielo dopo Juventus Women Benfica | Ecco cosa ci siamo dette durante l’intervallo Abbiamo creato tante occasioni importanti contro una squadra forte

lti al settimo cielo dopo Juventus Women Benfica: tutte le dichiarazioni della centrocampista bianconera. Una vittoria all’ultimo respiro e un esordio da titolare da incorniciare. È una serata di doppie soddisfazioni per Lia Wälti, che ha bagnato la sua prima partita dal primo minuto con la maglia della Juventus Women con una vittoria fondamentale in Champions League. Al termine del 2-1 sul Benfica, la centrocampista svizzera ha commentato la sua emozione e la grande prova di carattere della squadra. PAROLE – «Sono molto felice per la vittoria di questa sera, arrivata nei minuti finali, contro una squadra forte come il Benfica e per avere giocato la mia prima partita da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

