Vuole solo il Napoli la notizia fa esultare tutti | avete saputo?

Spazionapoli.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la grande novità e ora tocca alla società muoversi. E i tifosi sperano che avvenga presto. Il Napoli è di nuovo davanti a tutti, a pari merito con la Roma e a due lunghezze dal Milan. Gli uomini di Conte si sono ripresi la vetta della classifica grazie ad un successo di carattere contro il Genoa, soprattutto nel secondo tempo. Proprio nei secondi quarantacinque minuti è cambiato tutto. Dallo svantaggio di fine primo tempo, ne è uscito un Napoli più forte, grazie anche ai cambi di Conte, che ha dovuto mettere dentro sin da subito i due uomini più in forma del momento, De Bruyne e Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

