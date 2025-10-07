Vuoi dimagrire? Cammina! Il programma dettagliato per 4 settimane

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per perdere peso in modo facile e sicuro basta camminare. Lo dice il medico dei campioni che ha ideato il nuovissimo metodo Walkness per mettere in marcia tutti, compreso chi è sovrappeso. Ecco il suo piano di walking per un mese più la dieta che fa scendere definitivamente l'ago della bilancia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

