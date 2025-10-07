Vuelle Tambone | Questa è la vera squadra

All’esordio, una settimana fa, la Vuelle è sembrata troppo brutta per essere vera. Nella seconda uscita, cinque giorni dopo, la partita è apparsa sin troppo facile per fare testo. E dunque qual è la verità sul valore di questa squadra? Lo sapremo nelle prossime puntate, ma intanto Matteo Tambone, che è sempre un bel metronomo di questa squadra, tanto che pare quasi non essersene mai andato da Pesaro, risponde così: "Non mi stupisco di questa prestazione autoritaria contro Ruvo di Puglia perché è da inizio stagione che stiamo lavorando seriamente e duramente, anzi dico che sono stupito della brutta prestazione contro Livorno, una serata in cui abbiamo giocato veramente male, con poche idee e anche troppo tesi per il debutto casalingo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

