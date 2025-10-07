Vox machina origins omnibus | data di uscita confermata
dark horse pubblica la raccolta completa delle origini di vox machina. Nel panorama dei fumetti dedicati a Critical Role, una notizia attesa da tempo si concretizza con l’annuncio di dark horse comics. La casa editrice americana lancerà una nuova edizione integrale che racchiude le prime avventure di Vox Machina, i celebri eroi della serie web e dell’omonimo spin-off animato. La pubblicazione, prevista per la primavera del 2026, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di Dungeons & Dragons e dei personaggi più amati del franchise. contenuto e dettagli della raccolta omnibus di critical role: vox machina origins. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
