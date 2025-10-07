di Gabriele Masiero Rush finale della campagna elettorale per i candidati pisani in vista delle elezioni regionali di sabato e domenica prossimi. E così oggi in città arrivano numerosi big della politica nazionale. Si comincia con il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che verrà a sostenere i candidati di Forza Italia al consiglio regionale. L’appuntamento è alle 11 all’Hotel Duomo, quando l’esponente di governo incontrerà elettori e militanti per sostenere le ragioni azzurre in vista del voto toscano. Il Governo sarà presente in città anche alle 16 con la partecipazione del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti che interverrà all’assemblea annuale dell’Unione Industriale Pisana sul tema "L’impatto dei cambiamenti geo-politici sull’economia nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voto, verso il rush finale. Tanti big attesi in città