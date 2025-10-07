Voto per revoca immunità a Salis tra gli italiani del Ppe i temuti traditori del centrodestra

Salvini all'attacco, rumors sul vertice Ppe di ieri sera L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Feltre revoca cittadinanza onoraria a Benito Mussolini dopo 101 anni, voto decisivo di Zatta (FdI): "L'ho fatto per non spaccare la maggioranza"

Cittadinanza onoraria. Feltre ’revoca’ Mussolini. Decisivo il voto di FdI

Martedì il voto sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis

voto revoca immunit224 salisIlaria Salis, oggi al Parlamento Europeo il voto sulla revoca dell'immunità - La plenaria di Strasburgo deciderà a scrutinio segreto se tutelare l'europarlamentare di Avs o accogliere la richiesta di revoca avanzata dal governo ungherese. Lo riporta tg24.sky.it

voto revoca immunit224 salisIlaria Salis, oggi voto in aula. Weber: «Giusto revocare l'immunità, il reato è stato commesso prima del suo mandato» - Attorno a mezzogiorno di oggi Ilaria Salis si troverà di fronte a un bivio: la plenaria di Strasburgo voterà a scrutinio segreto se revocarle l'immunità, come ... ilgazzettino.it scrive

