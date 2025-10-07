Vortice subpolare in bilico | inverni europei più estremi?
Il cuore dell’Atlantico Nord invia nuovi segnali d’allarme: un ingranaggio cruciale del sistema di correnti potrebbe perdere stabilità, con ricadute sul nostro inverno. Un’indagine pubblicata su Science Advances riporta due fasi di turbolenza negli ultimi 150 anni e suggerisce che il prossimo capitolo del clima europeo si giocherà qui, tra Groenlandia e Islanda. Europa, che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: vortice - subpolare
Le correnti che regolano il clima del Nord Atlantico e dell’Europa mostrano segnali di instabilità. Uno studio rivela due eventi critici nel vortice subpolare atlantico, suggerendo che potremmo essere vicini a un punto di non ritorno ? - facebook.com Vai su Facebook