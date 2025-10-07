Von der Leyen resiste al doppio assalto francese grazie ai centristi | L’Europa non deve dividersi
Bruxelles, 7 ottobre 2025 – Circa tre mesi dopo essere sopravvissuta alla sua prima mozione di sfiducia, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si trova ad affrontare due nuovi tentativi simultanei di rovesciare la sua Commissione. Le due proposte sono state portate avanti da due gruppi dominati dai francesi: La Sinistra e i Patrioti per l’Europa, guidati rispettivamente da Manon Aubry e Jordan Bardella. La presidente è uscita indenne dal dibattito grazie al sostegno dei suoi alleati centristi, che hanno respinto gli assalti provenienti “da entrambi gli estremi dello spettro politico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
