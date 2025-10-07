Von der Leyen | Putin vuole dividere l' Europa – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 "Gli avversari dell'Unione europea non solo sono pronti a sfruttare qualsiasi divisione, ma sono anche quelli che le fomentano". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il dibattito sulle mozioni di sfiducia nei suoi confronti. "Basta guardare alle ultime settimane", ha detto von der Leyen, facendo riferimento alle recenti incursioni di caccia e droni nello spazio aereo dell'Ue. "Il messaggio più forte che possiamo inviare è invece quello dell'unità. Che si tratti di lavorare sulla nostra prontezza di difesa, di costruire il nostro scudo democratico, di aumentare la nostra competitività o di creare posti di lavoro di qualità per tutti nell'economia moderna di oggi", ha affermato la presidente. 🔗 Leggi su Open.online