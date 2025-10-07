Volontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta Ultima tappa Lampedusa

Rovigo, 8 ottobre 2025 Da 45 anni con la divisa di volontario della Croce Rossa. Un traguardo nel segno della bontà e dell’aiuto agli altri che Graziano Cagnin (Croce Rossa di Rovigo) ha deciso di celebrare con un tour in bicicletta lungo lo Stivale, da Nord a Sud. Graziano farà tappa in tutti i comitati della Croce Rossa Italiana della penisola, la meta l'hotspot di Lampedusa, luogo di accoglienza dei migranti. La partenza nei giorni scorsi da Ginevra, città natale di Henry Dunant, fondatore dela Croce Rossa. ‘L’entusiasmo dimostrato per la mia impresa e l’empatia che subito si crea con i volontari dei vari comitati che mi ospitano mi rende orgoglioso di essere un volontario di Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

