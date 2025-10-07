Volontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta Ultima tappa Lampedusa

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rovigo, 8 ottobre 2025 Da 45 anni con la divisa di volontario della Croce Rossa. Un traguardo nel segno della bontà e dell’aiuto agli altri che Graziano Cagnin (Croce Rossa di Rovigo) ha deciso di celebrare con un tour in bicicletta lungo lo Stivale, da Nord a Sud. Graziano farà tappa in tutti i comitati della Croce Rossa Italiana della penisola, la meta l'hotspot di Lampedusa, luogo di accoglienza dei migranti. La partenza nei giorni scorsi da Ginevra, città natale di Henry Dunant, fondatore dela Croce Rossa. ‘L’entusiasmo dimostrato per la mia impresa e l’empatia che subito si crea con i volontari dei vari comitati che mi ospitano mi rende orgoglioso di essere un volontario di Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

volontario della croce rossa percorre l8217italia in bicicletta ultima tappa lampedusa

© Ilrestodelcarlino.it - Volontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta. Ultima tappa Lampedusa

In questa notizia si parla di: volontario - croce

Cristina Seymandi, sono 26 gli «haters» indagati. Tra loro due insegnanti, un poliziotto, un volontario della Croce Rossa

Lutto a Marano per l'ex militare e volontario di Croce Rossa Ennio Tripodi

Lutto a Marano per l'ex militare e volontario di Croce Rossa Ennio Tripodi

volontario croce rossa percorreIl Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana all’Eroica - Anche quest'anno il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana partecipa all'Eroica con uno stand informativo a Gaiole in ... Segnala ilcittadinoonline.it

volontario croce rossa percorreCastellamonte, giurano i volontari della Croce Rossa sotto la Rotonda Antonelliana - Domenica 28 settembre, mentre la città sonnecchiava tra le ultime code d’estate, alla Rotonda Antonelliana è andata in scena una cerimonia che non è soltanto rituale, ma memoria viva: il giuramento ... giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volontario Croce Rossa Percorre