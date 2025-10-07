Volley femminile Serie A1 prima giornata | Egonu subito protagonista Conegliano vince in rimonta | Tutti i risultati e la nuova classifica

La nuova stagione della Serie A1 Tigotà di volley femminile si è aperta con le quattordici squadre tutte in campo nel “Monday Night” che ha dato il via al campionato migliore del mondo. Milano e Novara partono subito forte, mentre Conegliano – con lo scudetto sul petto – fatica ma riesce a spuntarla al tie-break. Al PalaArena di Monza, il derby lombardo ha confermato le ambizioni della Numia Vero Volley Milano, capace di superare Bergamo con una prestazione solida. Paola Egonu, alla prima uscita da capitana, si è subito distinta guidando le compagne con autorevolezza e conquistando il premio di MVP. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

