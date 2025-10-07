Volley femminile Serie A1 prima giornata | Egonu subito protagonista Conegliano vince in rimonta | Tutti i risultati e la nuova classifica
La nuova stagione della Serie A1 Tigotà di volley femminile si è aperta con le quattordici squadre tutte in campo nel “Monday Night” che ha dato il via al campionato migliore del mondo. Milano e Novara partono subito forte, mentre Conegliano – con lo scudetto sul petto – fatica ma riesce a spuntarla al tie-break. Al PalaArena di Monza, il derby lombardo ha confermato le ambizioni della Numia Vero Volley Milano, capace di superare Bergamo con una prestazione solida. Paola Egonu, alla prima uscita da capitana, si è subito distinta guidando le compagne con autorevolezza e conquistando il premio di MVP. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: volley - femminile
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
NEW VIDEO! Guarda ora Altamura - Imola | Highlights | 1^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS MONVISO - SCANDICCI Highlights della 1^ Giornata Serie A1 Tigotà tra Monviso Volley e Savino Del Bene Volley Scandicci! Tutti gli highlights della 1^ Giornata di Serie A1 25/26 sul nostro canale Yout Vai su Facebook
Ecco la A1 femminile: Egonu parte col botto, Antropova salva Scandicci, Haak evita la figuraccia a Conegliano - Volley femminile, prima giornata della Serie A1: Egonu parte col botto e trascina Milano, Antropova salva Scandicci, Haak evita la figuraccia a Conegliano. Riporta sport.virgilio.it
Volley femminile, inizia la Serie A1 senza tante campionesse del mondo: dove giocheranno le azzurre - La stagione dei club è pronta a ripartire dopo un’estate che resterà per sempre nella memoria degli appassionati di volley italiano. Si legge su oasport.it