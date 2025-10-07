"Purtroppo dobbiamo registrare che l’applicazione della zona rossa ci sembra sia stata un po’ più morbida, rispetto a prima. E, più in generale, grandi cambiamenti continuiamo a non vederne: aumentano le risse, gli accoltellamenti e il degrado complessivo. Ci sembra che l’attenzione sulla stazione sia scemata. Il rischio è che senza risposte da parte del Comune e dello Stato siano i cittadini a dover organizzare forme autonome di controllo del territori". Evoca persino le ronde la presidente del Comitato Stazione, Sandra Capuzzi, per chiedere una stretta sui controlli capaci di garantire finalmente ai residenti controlli più efficaci nel quartiere considerato, di gran lunga, il meno sicuro della città tanto da istituirci per due volte consecutive il perimetro dentro il quale le forze dell’ordine serrano le fila e intervengono con provvedimenti più stringenti nei confronti di pregiudicati e malintenzionati in genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voce dei residenti: "Facciamo da soli. Pronti alle ronde"