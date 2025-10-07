Voce al Futuro il contest dell' Asp per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di avoro

7 ott 2025

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha lanciato “Voce al Futuro – Il Contest per il Testimonial della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, un’iniziativa innovativa che mira a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei contesti lavorativi attraverso la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

