Vlahovic via dalla Juve | sirene da questi tre top club europei per il serbo possibili novità già in vista del mercato di gennaio! Il punto

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juve, il serbo è sul mercato: i bianconeri non faranno barricate, Chelsea e United sempre vigili, ma i bavaresi si fanno sotto. Un rendimento da top player, ma un futuro che sembra già scritto, lontano da  Torino. La situazione di  Dusan Vlahovic  in casa  Juventus  è sempre più definita: il club non ha intenzione di perderlo a parametro zero nel 2026 e, per questo, è pronto ad ascoltare offerte già a partire dalla prossima finestra di mercato. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la  Juve non farebbe barricate  in caso di una proposta congrua a gennaio, e le pretendenti non mancano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic via dalla juve sirene da questi tre top club europei per il serbo possibili novit224 gi224 in vista del mercato di gennaio il punto

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve: sirene da questi tre top club europei per il serbo, possibili novità già in vista del mercato di gennaio! Il punto

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve: Incontro Decisivo per Sbloccare Vlahovic, Accordo Sulla Buonuscita

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

vlahovic via juve sireneVlahovic Juventus, un problema da 20 milioni che segna a raffica: dal possibile rinnovo alle sirene dalla Germania. Cosa filtra sul futuro dell’attaccante serbo - Vlahovic Juventus, un problema da 20 milioni che segna a raffica: gli aggiornamenti sul futuro del numero 9 Sembra un paradosso, ma Dusan Vlahovic, l’uomo più decisivo di questo avvio di stagione, con ... Segnala juventusnews24.com

vlahovic via juve sireneVlahovic, sirene dal Bayern Monaco: sarà addio alla Juventus a gennaio? Celik-Roma parte l'operazione rinnovo - Analizziamo le principali e di mercato sui siti di informazione e quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 7 ottobre ... Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Via Juve Sirene