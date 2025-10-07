Vlahovic via dalla Juve | sirene da questi tre top club europei per il serbo possibili novità già in vista del mercato di gennaio! Il punto

Vlahovic Juve, il serbo è sul mercato: i bianconeri non faranno barricate, Chelsea e United sempre vigili, ma i bavaresi si fanno sotto. Un rendimento da top player, ma un futuro che sembra già scritto, lontano da Torino. La situazione di Dusan Vlahovic in casa Juventus è sempre più definita: il club non ha intenzione di perderlo a parametro zero nel 2026 e, per questo, è pronto ad ascoltare offerte già a partire dalla prossima finestra di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve non farebbe barricate in caso di una proposta congrua a gennaio, e le pretendenti non mancano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

