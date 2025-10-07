Vlahovic mette d’accordo Capello Del Piero Serena e Causio | tutti e quattro farebbero giocare lui

Dusan Vlahovic continua a restare in panchina nella Juventus, nonostante nelle prime partite di campionato e in Champions contro il Dortmund è stato decisivo. La Juventus ha problemi d’identità in attacco: il suo vero centravanti è Vlahovic, che non gioca. L’ex capitano della Juve Alex Del Piero, a Sky Sport, ha puntato il dito contro la gestione di Tudor del reparto offensivo. Di seguito, le dichiarazioni riportate da La Stampa: « Il centravanti giusto? Non c’è un giocatore più adatto in questo momento, la Juve ha dato dimostrazione di essere forte in altre cose e non certamente lì davanti. Chi ha giocato titolare ha quasi sempre fatto male, Vlahovic ha fatto molto bene solo da subentrato, sembra quasi che si debbano trovare in difficoltà per poi fare bene dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vlahovic mette d’accordo Capello, Del Piero, Serena e Causio: tutti e quattro farebbero giocare lui

In questa notizia si parla di: vlahovic - mette

Scambio alla pari con Vlahovic, Juve-Milan: il nome mette d’accordo tutti

Lo scambio mette fuori gioco il Milan: Vlahovic resta in Serie A

Vlahovic Milan, Tare mette pressione a Comolli: intreccio con Hojlund e Juventus spiazzata

VIERI PUNGE TUDOR E LANCIA VLAHOVIC "Io farei sempre giocare Vlahovic. Ma se giochi come stasera puoi mettere chi vuoi, anche Vlahovic non la prende mai. Bisogna attaccare, sei la Juve, sei in casa, la storia dice che la Juve deve vincere, attaccare, Vai su Facebook

?Matteo Fantozzi mette pressione alla #Juventus: "Contro l'#Atalanta, la #Juve deve vincere assolutamente. Se non lo fa è molto grave. Per fortuna non gioca #Vlahovic " - X Vai su X

Vlahovic mette d’accordo Capello, Del Piero, Serena e Causio: tutti e quattro farebbero giocare lui - Dusan Vlahovic continua a restare in panchina nella Juventus, nonostante nelle prime partite della stagione è stato decisivo. Secondo ilnapolista.it

Capello: «Non capisco perché Tudor non faccia giocare Vlahovic» - Le parole dell’ex tecnico sull’attacco della Juventus e delle altre big “Dimmi che attaccante hai e ti dirò chi sei”. Si legge su msn.com