Viviamo in quartiere trascurato e pericoloso | l' esasperazione dei residenti di Poggio San Nicola a Vetralla

Viterbotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo stanchi di vivere in un quartiere trascurato e pericoloso”. I residenti di Poggio San Nicola a Vetralla si dicono esasperati e accusano il Comune di “carenze, mancanze e omissioni”: “Mancanza di acqua potabile, di videosorveglianza, di infrastrutture, di manutenzione e di illuminazione”. E. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

