Vittoria Sardo | Vi racconto la mia preparazione fisica per Flashdance
La protagonista del musical tratto dal celebre film sarà al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni fino al 17 gennaio. Ecco come la protagonista si prepara fisicamente e mentalmente per il grande show. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: vittoria - sardo
Caltanissetta. La nissena Vittoria Sardo protagonista del Musical Flashdance a Milano. Vai su Facebook
Serie C: la Torres cerca la vittoria sulla Sambenedettese - X Vai su X
Vittoria Sardo: "Vi racconto la mia preparazione fisica per Flashdance" - Leggi l'intervista a Vittoria Sardo, protagonista del musical Flashdance Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni con la Compagnia della Rancia. Si legge su gazzetta.it