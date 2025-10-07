Vitomir Maricic l'uomo rimasto 29 minuti in apnea | Esperienza orribile Il mio sangue è cambiato
Vitomir Mari?i? ritorna sul suo straordinario record di apnea di 29 minuti dello scorso giugno, un'esperienza he non rifarà mai più: "Ho respirato ossigeno puro e questo mi ha disattivato tutte le difese interne che ho imparato in anni e anni di sacrifici. Il sangue cambia consistenza, acidità. Una tortura reale per tutto il corpo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
