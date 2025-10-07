Viterbo piange Alessandra Petronio | la giovane mamma morta dopo emorragia aperta inchiesta
Una tragedia che sconvolge Viterbo. La città di Viterbo è ancora scossa per la morte di Alessandra Petronio, 36 anni, madre di un bambino di cinque anni, deceduta il 29 settembre dopo una grave emorragia ginecologica. Il dramma si è consumato all’ ospedale Santa Rosa, dove la donna era arrivata nella notte tra sabato e domenica, accompagnata dal compagno. Nonostante i tentativi dei medici, la donna non ce l’ha fatta: il suo cuore si è fermato dopo ore di disperati interventi di rianimazione. Nei giorni successivi, un’ondata di dolore e incredulità ha attraversato l’intera città. Ieri, nella chiesa di Santa Barbara, un corteo silenzioso ha accompagnato la giovane mamma nel suo ultimo viaggio, tra lacrime, applausi e fiori bianchi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
