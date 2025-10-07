Visite gratis all' Archivio di Stato di Viterbo con Domenica in carta

Il 12 ottobre è fissato il secondo appuntamento d'autunno all'Archivio di Stato di Viterbo.Grazie all'evento, dal titolo “Domenica in carta”, l'Archivio è aperto a tutti i visitatori con due visite guidate volte a illustrare le attività dell'Istituto e a presentare una selezione di documenti con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

