Visitare l’Etna non è più gratis arrivi ai crateri e devi pagare il biglietto | scoppia la polemica per la tassa da 5 euro

L’Etna diventa a pagamento, o almeno la sua parte più turistica. La società che controlla l’aerea dei crateri Silvestri, la più frequentata, ha deciso che farà pagare un ticket di 5€. La zona fa parte del Comune di Nicolosi ma si tratterebbe di una proprietà privata del gruppo Russo Morosoli. Come riporta il Corriere della Sera, l’azienda che gestisce anche la funivia dell’Etna ha rivendicato la scelta: « Innumerevoli episodi di abbandono dei rifiuti, la nascita incontrollata di micro discariche, lo spostamento di rocce per disegnare scritte e cuori ci hanno costretto a predisporre l’accesso regolamentato ». 🔗 Leggi su Open.online