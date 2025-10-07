Visioni in Scena | una rassegna tra teatro sogno arte e meraviglia

Arezzo, 7 ottobre 2025 – “Visioni in Scena”: arriva una rassegna tra teatro, sogno, arte e meraviglia. In programma s pettacoli, laboratori didattici e visite inclusive scandiranno il programma ospitato dalla Casa Museo Ivan Bruschi. Una rassegna di teatro tra le sale e le opere d'arte della Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Tre spettacoli, sei repliche, dieci laboratori didattici e una visita inclusiva caratterizzeranno il ricco cartellone della terza edizione di “Racconta la Casa Museo” dal titolo “Visioni in Scena” che, promossa dall'associazione Noidellescarpediverse con il contributo della Fondazione CR Firenze, nasce con la volontà di proporre esperienze innovative per tutte le età tra memoria, arte, emozione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

