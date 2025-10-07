Alla Vis manca solo la vittoria. La gara di Campobasso ha confermato i tanti passi in avanti già evidenziati nell’ultima in casa contro il Gubbio. Di ritorno al Benelli, domenica alle 12:30 contro la Torres, i vissini cercano la vittoria per la classifica (che vede i biancorossi stazionare in tredicesima posizione a pari con Pineto e Pontedera a quota otto punti) e per i tifosi che voglioso di tornare a gioire a un mese di distanza dall’ ultima vittoria, quella casalinga contro il Livorno. Brama i tre punti anche Stellone, che di ritorno in panchina dopo la squalifica scontata a Campobasso, sta pensando di dare continuità all’undici schierato nell’ ultima di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis sulla buona strada per risalire la china