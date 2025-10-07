Vis sulla buona strada per risalire la china
Alla Vis manca solo la vittoria. La gara di Campobasso ha confermato i tanti passi in avanti già evidenziati nell’ultima in casa contro il Gubbio. Di ritorno al Benelli, domenica alle 12:30 contro la Torres, i vissini cercano la vittoria per la classifica (che vede i biancorossi stazionare in tredicesima posizione a pari con Pineto e Pontedera a quota otto punti) e per i tifosi che voglioso di tornare a gioire a un mese di distanza dall’ ultima vittoria, quella casalinga contro il Livorno. Brama i tre punti anche Stellone, che di ritorno in panchina dopo la squalifica scontata a Campobasso, sta pensando di dare continuità all’undici schierato nell’ ultima di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: buona - strada
Brambilla dopo Juventus Next Gen Albinoleffe: «Buona partita per almeno un’ora, poi siamo calati. Ma la strada è questa»
La Seat Ibiza FR è una buona auto per neopatentati? La prova su strada e dei consumi
L’analisi dell’allenatore Ciattaglia. "Il Matelica è sulla buona strada»
Buona strada Gianmarco . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISO MOTORCYCLES CONC. YAMAHA DAL 1999 via Trani 56 - Andria BT 0883-556049 346-1268600 [email protected] Vai su Facebook
Vis sulla buona strada per risalire la china - Tanti segnali positivi da Campobasso, ma adesso bisogna raccogliere i tre punti contro una Torres la cui panchina traballa ... sport.quotidiano.net scrive
Vis on the right track to climb the slope - Many positive signs from Campobasso, but now we need to get the three points against a Torres team whose bench is shaky ... Si legge su sport.quotidiano.net