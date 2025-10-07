Violenze e abusi sui bambini in aumento a Roma | Nel 70% dei casi il responsabile è un genitore

Arrivano in pronto soccorso ad appena 11 anni, dopo aver subito violenze per mano, nella gran parte dei casi, di uno dei genitori all’interno del contesto domestico. Aggressioni fisiche, verbali e sessuali, ma anche episodi di violenza assistita, delle quali sono vittime in più della metà dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Reati sui minori, in Sicilia 649 casi nel 2024: in aumento del 7%, in crescita i crimini a sfondo sessuale - I dati del "Dossier Indifesa 2025", elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, vedono anche in Sicilia il preoccupante aumento di reati digitali e vittime in ... Si legge su ilsicilia.it

Reati sui minori, record di casi in Italia. Bambine e ragazze le più colpite: cresce la paura online, ma la famiglia è il luogo più pericoloso - E così il Paese raggiunge tristi record con numeri impressionanti, mai registrati fino ad oggi. Lo riporta leggo.it